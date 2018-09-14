Киев получил передышку по делу о выплате Москве $3 млрд

Лондон, , 14:04 — REGNUM Апелляционный суд в Лондоне принял решение отправить на новое рассмотрение иск России к Украине о долге в $3 млрд. Об этом сообщает 14 сентября агентство Bloomberg.

Таким образом, принято решение рассматривать дело о взыскании с Киева указанного долга в рамках классической процедуры, а не ускоренной, на чем настаивала российская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине по делу о займе в $3 млрд.

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