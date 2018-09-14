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Инфляция в Италии ускорилась до 1,6%

Экономика

Расходы на продуктовую «корзину» выросли на 2,2%

Инфляция в Италии ускорилась до 1,6%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Рим, 14 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  В августе 2018 года уровень годовой инфляции в Италии составил 1,6%, сообщили в пятницу, 14 сентября, в национальной службе статистики Istat.

По данным за июль 2018 года аналогичный показатель годовой инфляции составлял 1,5%. В августе в сравнении с июлем инфляция выросла на 0,4%.

Основной причиной некоторого увеличения инфляции статистики считают подорожание товаров общего потребления примерно на 2%.

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В частности, расходы на продуктовую «корзину», на уход за домом и личный уход выросли на 2,2% (все три эти показателя учитываются при подсчёте стоимости потребительской корзины в Италии).

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Экономика Италии
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