В Чувашии сохранили льготы лицам предпенсионного возраста: детали

Чебоксары, , 13:58 — REGNUM В Чувашии сегодня, 14 сентября, на заседании регионального Госсовета был рассмотрен законопроект, предусматривающий сохранение льгот для лиц предпенсионного возраста. Обсуждение вопроса вылилось в дискуссии о пенсионной реформе в целом, и выяснение отношений, кто кого «баламутит», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения вносятся в закон «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда» и «О ветеранах труда Чувашской Республики». Законы редактируются после обращения президента Владимира Путина и направлены на «смягчение» пенсионной реформы. Законопроект предусматривает сохранение мер социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста, то есть право на льготы и получение звания ветерана труда сохранится для женщин при достижении ими 55-летия, для мужчин — с 60-летнего возраста. Кроме того, труженикам тыла военных лет предоставляется право на первоочередное приобретение садовых или огородных земельных участков.

Глава комитета по социальной политике Вячеслав Рафинов уточнили, что будут сохранены социальные гарантии лицам предпенсионного возраста. Было отмечено, что данное решение прошло общественное обсуждение — на что глава фракции справороссов Игорь Моляков удивился, как можно было за два дня провести общественную экспертизу. На защиту Рафинова бросился министр труда Сергей Димитриев, пояснив, что прошло «совещание только с крупнейшими работодателями, более 1 тыс.».

Брошенное замечание справоросса вызвало раздражение у руководителя администрации главы Чувашии Юрий Васильева, заявившего, что «у нас обсуждение другое» — с акцентом на первые два слова. А не «залезать на тачанку, потрогаться за пулемёт». Напомним, летом оппозиция, которой запретили проведение митинга в Чебоксарах по пенсионной реформе, вынуждена была изменить формат и провести встречу с избирателями в сквере Чапаева, взгромоздившись на тачанку. Впоследствии Игоря Молякова попытались привлечь к административной ответственности.

«Мы пытались возразить, вообще не трогать и не будировать вопрос (пенсионную реформу) до 2035 года», — пояснил справоросс, высказав мнение, что предлагаемые поправки «принципиально вопрос не решают».

В ответ спикер Валерий Филимонов («Единая Россия») едва не влепил замечание за выступление «не по теме». Выступила и депутат Госдумы Алёна Аршинова («Единая Россия»), которая «напомнила о том, как появилась» инициатива о сохранении льгот для лиц предпенсионного возраста:

«Это была инициатива «Единой России» и президент её поддержал».

Аршинова заявила, что ЕР «ответственно подходит к исполнению» обязанностей, в то время как другие партии, к примеру, «регулярно не голосуют за бюджет». Хотя мы живём в условиях усиления «международного давления», санкций, что сказывается и на социально-экономической ситуации в России.

«Нужно нести ответственность, прежде всего перед избирателями, а не только набирать политические очки», — поучала депутат нижней палаты парламента.

«А что, выступление по теме?» — отреагировал член фракции ЛДПР Константин Степанов.

Спикер вынужден был призвать коллег «уважительно относиться друг к другу». Отреагировали и справороссы: Сергей Павлов пригласил единороссов на митинги по пенсионной реформе, чтобы они донесли свою позицию, и заявил, что «мы людей не политизируем, мы не баламутим» — за что получил предупреждение от спикера.

В ходе обсуждения поступило предложение от члена фракции ЕР Владимира Михайлова пересмотреть в рамках пенсионной реформы вопрос начисления стажа: учитывать учёбу в техникумах и службу в армии. А также снять мораторий на накопительную часть пенсии.

По итогам голосования 40 депутатов поддержали вынесенный законопроект о сохранении льгот лицам предпенсионного возраста, двое были «против», воздержавшихся не было.