Госдолг Италии вырос еще на 18 миллиардов евро

Рим, , 13:43 — REGNUM По данным Банка Италии за июль 2018 года, государственный долг страны вырос еще на 18,4 млрд евро, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 14 сентября.

Объем государственного долга достиг новой рекордной величины — 2,341 триллиона евро. Впрочем, в июле 2018 года госдолг вырос лишь на 0,7%.

Ранее власти ЕС призвали Италию не наращивать бюджетных расходов, чтобы сокращать государственный долг страны.

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