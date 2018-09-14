Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 7,5%

Москва, , 13:38 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% до уровня 7,5%. Решение о снижении принято на заседании Совета директоров, который считает, что проинфляционные риски существенно усилились. Так, ЦБ РФ прогнозирует рост годовой инфляции до 5−5,5% по итогам 2019 года. К 4% она возвратится только в 2020 году, сообщается на сайте регулятора.

Также решение принято в связи с тем, что произошло ослабление рубля, оно связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий. Кроме того, на фоне курсовой волатильности повысились инфляционные ожидания населения и предприятий.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 28 октября 2018 года.

Отметим, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «появились некоторые факторы», позволяющие регулятору обсуждать вопрос о повышении ключевой процентной ставки.

Читайте: Центробанк может повысить ставку, чтобы сбить панику рубля

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ около четырех лет периодически снижал ключевую ставку. По итогам 2017 года Банк России снижал ключевую ставку шесть раз, в сумме на 2,25%. С начала 2018 года ставка снижалась два раза: в феврале и марте, оба раза на 0,25%, до 7,25%.

А также: Помощник президента РФ назвал нежелательным повышение ставки ЦБ