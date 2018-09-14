Брожение началось: Костин вслед за Юнкером призвал к ослаблению доллара

Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Общее использование доллара упрощает взаиморасчеты и делает их более эффективными, насильственный переход к другим валютам повысит издержки, но США в последнее время сами наносят своей валюте имиджевый ущерб, а поступающие не только из России, но и из ЕС заявления могут означать, что определенное брожение в экономических умах уже началось, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 сентября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя призыв главы ВТБ Андрея Костина отказаться от расчетов в долларах.

Ранее глава ВТБ в интервью «Известиям» предложил план из четырех пунктов по отказу от доллара. По его мнению, нужен ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, перевод крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию, перевод на российскую площадку размещения еврооблигаций и лицензирование всех участников фондового рынка для работы по единым правилам.

«Весь мир использует доллар не просто так. Это удобно и снижает транзакционные издержки, упрощает взаиморасчеты, делает их более эффективными. Экономика, как река, — она течет по линии наименьшего сопротивления. Насильственный переход повысит издержки и снизит эффективность.

К тому же для этого недостаточно воли одной стороны. Необходимо, чтобы и наши партнеры приняли такое решение, чтобы они открыли счета в нашей валюте. Либо расчеты будут вестись в двух валютах, а это опять-таки будет повышать издержки.

За день до заявления Костина глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с похожим заявлением — меньше расчетов в долларах, больше в евро. Конечно, это риторика. Если бы расчеты в евро были удобными, европейские компании давно бы уже перешли к ним.

У доллара экономически безупречная репутация. Его никогда не реформировали, а США никогда не отказывались от своих обязательств по государственным облигациям. Но вместе с тем целый ряд действий со стороны США в последнее время играет против них самих. Они начинают использовать собственную валюту в качестве оружия, что наносит им имиджевый ущерб. Так что заявление Юнкера может означать, что определенное брожение уже началось».