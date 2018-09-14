Минфин Индонезии: правительство и бизнес должны наладить тесную связь

Джакарта, , 13:32 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Муляни призвала деловые круги помочь укрепить индонезийскую экономику, поддерживая интересы правительства, сообщает Antaranews.

«Если тесная связь между правительством и бизнесом будет налажена, я считаю, что Индонезия сможет преодолеть эту быстро меняющуюся эконмическую ситуацию», — заявила министр.

Министр финансов стремится пригласить предпринимателей помочь укрепить экономику Индонезии за счет увеличения экспорта и улучшения делового климата.

Издание отмечает, что глобальные экономические потрясения создали неблагоприятную атмосферу в бизнесе. Об этом свидетельствует ослабление рупии, тенденция к защите страны, являющейся пунктом назначения экспорта, и увеличение внутренних издержек.

Согласно данным Банка Индонезии, дефицит текущего счета достиг 13,7 млрд долларов США в первой половине 2018 года. По оценкам экспертов, к концу года эта цифра может достичь 25 млрд долларов США. Рост импорта составляет 24,5% и превышает рост экспорта на 11,4%.

Напомним, в августе 2018 года президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что укрепление валютных резервов очень важно, и Индонезия должна сделать так, чтобы экономика страны могла противостоять глобальной экономической неопределенности.

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