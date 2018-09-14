В Воронеже подозреваемую по делу о хищении 155 млн отпустили из-под стражи

Воронеж, , 13:21 — REGNUM В Воронеже подозреваемая по делу о хищении 155 миллионов рублей из бюджета при строительстве автосалона отпущена из-под стражи. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Речь идет об уголовном деле о незаконном возмещении НДС из бюджета, а также субсидий при строительстве автосалона на общую сумму в 155 млн рублей: по данным следствия, с помощью фиктивных документов стоимость работ была существенно завышена. По уголовному делу о мошенничестве проходят 60-летний бывший замгендиректора ОАО «Модус» (компании-автодилера), а также экс-гендиректор ООО «Воронеж-Реалти» (осуществлял руководство организацией в период с октября 2011 года по апрель 2016 года), а также генеральный директор ОАО «Модус», экс-гендиректор ООО «Воронеж-Реалти» — 40-летняя женщина была задержана 11 сентября.

Изначально следствие обращалось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, а при рассмотрении ходатайства следователь уже просил о продлении срока задержания на 72 часа. В итоге сегодня, 14 сентября, было принято решение об освобождении подозреваемой из-под стражи: было принято во внимание ее семейное и социальное положение, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетних детей, а также активное сотрудничество со следствием.