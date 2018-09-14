Валентик: Лесному хозяйству нужно вернуться к советской практике

Москва, , 13:20 — REGNUM Лесное хозяйство должно по большей части финансировать себя само — для этого необходимо вернуть в систему правила, которые действовали в СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил замминистра РФ по экологии и природным ресурсам Иван Валентик в ходе парламентских слушаний по законодательногому регулированию многоцелевого использования лесных ресурсов, которые проходят в Госдуме.

«Главное сейчас, не искажая современную действительность, грамотно вернуть то лучшее, что было в системе советского лесного хозяйства. Нужно вернуть лесхозам возможность заготовки древесины. Раньше, они на 70−80% обеспечивали себя сами, и никогда уровень финансирования лесхозов не превышал 15%», — заявил Валентик.

Для этого, в частности, необходимо в том числе повысить привлекательность отрасли среди молодых граждан, чтобы они стремились работать в ней. Замминистра уверен, что это можно сделать с помощью обеспечения достойных условий труда для работников лесного хозяйства.

«Раньше лесные работники получали достойную плату и были уверены в своём будущем, а дети приходили устраиваться на работу за своими отцам», — напомнил Валентик, отметив, что одна из приоритетных задач сегодня — вернуть такую практику.

В Госдуме по инициативе спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володина проходят парламентские слушания по законодательногому регулированию многоцелевого использования лесных ресурсов.