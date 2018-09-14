США размораживают торговые переговоры с Китаем

Пекин, , 13:01 — REGNUM Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил китайским СМИ о том, что США предложили Китаю провести торговые консультации, сообщает 13 сентября Синьхуа.

«Китай приветствует этот шаг, и сейчас стороны обсуждают некоторые детали вопроса», — подчеркнул чиновник, отметив, что китайская сторона считает эскалацию торговых конфликтов не отвечающей интересам ни Вашингтона, ни Пекина. При этом Гао Фэн подверг критике односторонние намерения США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров, заметив, что в конечном счете этот шантаж навредит народам обеих стран.

Претензии США по поводу якобы присвоения Китаем американской интеллектуальной собственности путем хакерских атак в заявлении были охарактеризованы как попытка Вашингтона прикрыть протекционистскую политику необоснованными обвинениями.

«Китай надеется, что США смогут принять прагматичные меры для проведения равноправного и честного диалога и консультаций, чтобы торговые связи между двумя странами вернулись в нормальное русло», — заключил Гао Фэн.