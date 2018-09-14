В Госдуме предложили народное рейтингование автостраховщиков

Москва, , 13:00 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ввести народный рейтинг автостраховщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, письма с таким предложением парламентарий направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе РСА Игорю Юргенсу.

При выборе компании-страховщика автовладелец, не имея о ней полной и, главное, объективной информации, нередко вынужден ориентироваться либо на рекламные обещания, либо на сомнительные по сути отзывы анонимных пользователей в соцсетях, отметил Нилов.

Он предлагает создать рейтингование по аналогии с сервисом Booking.com, который публикует всемирный рейтинг отелей на основании оценок путешественников, воспользовавшихся услугами того или иного отеля.

«Предлагаю на официальных сайтах Банка России и Российского союза автостраховщиков создать специальный раздел для пользователей. В рамках такого раздела граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, что уже подразумевает возможность их идентификации, смогут открыто фиксировать соответствующие замечания к работе страховых компаний в разных субъектах РФ и выставлять страховщикам оценку качества предоставляемых услуг. Тем самым обеспечивается формирование объективного рейтинга в открытом для всех пользователей доступе», — указал Нилов.