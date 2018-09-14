«Нафтогаз» ждет разрешения суда продавать акции Nord Stream

Киев, , 12:59 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» положительно оценивает решение суда Лондона наложить запрет на отчуждение акций газопровода «Северного потока 1». Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» в Фейсбуке.

«Еще пару месяцев назад Газпром говорил, что замороженные нами акции Северного потока 1 в Швейцарии — это ничего, потому что они заложены еще где-то. Так вот мы их нашли в Великобритании. Теперь Газпром обязался перед британским судом их не отчуждать. Так что неважно, кому они были заложены, продавать их нельзя. Интересно, запросит ли тот «кто-то» новый залог», — пишет НАК.

В свою очередь главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что английский суд разрешит продать акции «Северного потока 1», если «Газпром» не выплатит «Нафтогазу» $2,6 млрд долга.

«Газпром теперь должен решать — или погасить перед нами задолженность (с процентами и компенсацией расходов), или со страхом ждать решения английского суда о продаже акций Северного потока 1 в счет погашения долга», — уточнил Витренко.

При этом «Нафтогаз» отметил, что 13 сентября суд округа Свеа (Швеция), который рассматривал апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража, «постановил, что нет причины мешать нам взыскивать долг с российской компании».По данным НАК, на долги «Газпрома» начислено $100 млн штрафа.

«С 28 февраля на долг российской монополии уже набежало $104 млн процентов, около $0,5 млн добавляются ежедневно. Газпром может легко остановить эти глупые потери. Банковские реквизиты Нафтогаза ему известны. А пока мы продолжаем процесс принудительного взыскания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление информации «Газпрома» проинформировало, что 13 сентября английский суд отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов «Газпрома» на территории Англии и Уэльса. Отмечается, что условием отмены приказа стало принятое «Газпромом» обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года. Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения. 13 июня 2018 года шведский суд удовлетворил ходатайство «Газпрома» о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, которое действовало до сегодняшнего дня.