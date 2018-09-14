ВВС США намерены закупать только новейшие истребители пятого поколения

Вашингтон, , 12:52 — REGNUM В последнее время две крупные американские компании Boeing и Lockheed Martin активно занимаются маркетингом своих новых версий истребителей для ВВС США.

Boeing продвигает усовершенствованный истребитель четвертого поколения F-15X на замену стоящим на вооружении моделям F-15. Lockheed Martin рекламирует гибридную версию многоцелевого истребителя F-22/F-35, в которой корпус от F-22 Raptor, а бортовая электроника от F-35.

Однако в своем интервью ресурсу Defense News министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что тот факт, что компании предлагают эти самолеты, совершенно не означает, что военно-воздушные силы в них заинтересованы.

Хизер Уилсон сообщила, что в военно-воздушных силах 80% составляют истребители четвертого поколения и 20% — истребители пятого поколения. Министр сказала, что по создаваемым моделям боев будущего наличие большего количества самолетов пятого поколения имеет огромное значение. Поэтому чтобы изменить соотношение между самолетами четвертого и пятого поколения, необходимо продолжать увеличивать количество новейших самолетов пятого поколения.

Таким образом, американские ВВС намерены на данный момент сосредоточиться на наращивании производства F-35 Lightning II и поставки их в войска.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II, выполненный по стелс-технологии, производится компанией Lockheed Martin. Это уже второй истребитель пятого поколения, принятый на вооружение ВВС США. Первым был F-22 Raptor.

ИА REGNUM ранее сообщало о разработке компанией Lockheed Martin гибридной версии истребителя пятого поколения F-22/F-35.