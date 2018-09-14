СГК приступает к подаче тепла потребителям Кемеровской области

Кемерово, , 11:27 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) начинает поэтапный запуск тепла в городах присутствия в Кузбассе. Как сообщили в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», решение о раннем старте отопительного сезона 2018−2019 годов, учитывая неблагоприятные погодные условия, приняли накануне главы муниципальных образований.

Тепловые электростанции и теплотранспортные предприятия Сибирской генерирующей компании, расположенные в Кемеровской области, переходят в зимний режим работы.

Подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения будет проводиться поочередно в соответствии с утвержденными графиками. В первую очередь, тепло поступит в объекты социальной сферы, а затем батареи начнут прогреваться и в квартирах жителей региона.

В Кемеровена территории ответственности СГК 14 сентября энергетики совместно с коммунальными службами города приступят к подаче тепла в детские сады, школы, больницы. А в субботу, 15 сентября, начнется запуск тепла в жилом фонде.

Напоминаем, третий год подряд Сибирская генерирующая компания в межотопительный период в целях улучшения качества горячего водоснабжения потребителей Кемерова сохраняла циркуляцию теплоносителя в системе магистральных и внутриквартальных теплотрасс. Это позволит теперь в сжатые сроки возобновить теплоснабжение Кемерова. В поселке Притомский (Мыски)подключение к системе централизованного теплоснабжения СГК объектов социальной сферы также стартует 14 сентября, а жилого фонда поселка — в субботу, 15 сентября.

В поселке Инской (Белово) Сибирская генерирующая компания начнет подачу тепла в учреждения образования и здравоохранения в субботу, 15 сентября. Запуск систем отопления в жилых домах Инского будет проходить поэтапно в начале следующей недели: в период с 17 по 20 сентября.

На энергопредприятиях СГК в Кемеровской области выполнены необходимые работы по подготовке к новому отопительному сезону, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.