В Воронеже утвердили тариф за пользование парковками

Воронеж, , 12:36 — REGNUM В Воронеже утвержден тариф за пользование платными парковками в центральной части города. Соответствующее распоряжение за подписью мэра Вадима Кстенина опубликовано 14 сентября на сайте администрации города. Заработают парковки, как ожидается, с 1 октября этого года.

В соответствии с утвержденным тарифом, стоимость одного часа пользования платной парковкой составит 40 рублей, абонемент за сутки обойдется в 400 рублей. Стоимость абонемента на месяц утверждена в размере 4 тыс. 500 рублей, за год — 50 тыс. 200 рублей. Годовая плата за для резидентов — жителей центра — за пользование платной парковкой составит 1,8 тыс. рублей.

Оплатить место можно будет с помощью банковских терминалов и паркоматов. Оператором парковки является ООО «Городские парковки».

Как сообщало ИА REGNUM, введение платных парковок в центре города власти анонсировали еще в 2015 году. Таким образом в администрации города рассчитывают решить проблему пробок. Несколько раз планы откладывались, но в сентябре 2017 года власти, наконец, определились с концессионером и объявили, что платные парки заработают в ближайшие месяцы. Было объявлено, что платные парковки появятся на проспекте Революции, площади Ленина, улицах Никитинская, Пушкинская, Театральная, Кольцовская, Фридриха Энгельса, 9 Января, Среднемосковская, Орджоникидзе, 25 Октября, стоянки будут работать в будни, с 08:00 до 20:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизбежно: Платные парковки в Воронеже наступают