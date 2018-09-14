«Формулировка «выход на пенсию по старости» обидна для женщин»

Елабуга, Татария, , 12:07 — REGNUM Пенсионную реформу в России надо проводить, это очень правильное решение, потому, что в 55−60 лет люди чувствуют себя достаточно молодыми и энергичными, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.

В наши дни женщины в 55 лет красивые, ухаживают за собой, блестяще выглядят, молоды душой и полны сил. Поэтому полностью одобряю предложение властей о повышении пенсионного возраста, этот шаг говорит об уважении к женщине правительства и президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул значимую роль женщины в обществе в своем телеобращении к гражданам.

«Вызывает возмущение формулировка «выход на пенсию по старости» — она обидна для женщин. Ни одна из женщин не считает себя старой в 55 лет. Они активны, помогают своим детям и внукам. Поэтому формулировку стоит поменять на другую, например «выход на пенсию по достижению пенсионного возраста». А возрастную планку надо повышать, чтобы продлить женщинам молодость», — высказала свое мнение Руденко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»