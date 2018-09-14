Что общего у Стратегии пространственного развития и XXVII съезда КПСС?

Александр Шимберг, , 14:49 — REGNUM

Стратегия пространственного развития Российской Федерации, которая была опубликована на сайте правительства РФ, уже вызвала многочисленную справедливую критику в экспертном сообществе. Но отдельно хотелось бы отметить полное пренебрежение авторами такого понятия как Арктика.

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И хотя авторы документа не отказывают Арктике в праве на существование: «В Российской Федерации к геостратегическим территориям относятся: …Арктическая зона Российской Федерации», но в дальнейшем разрывают ее на части, согласно каким-то им одним известным признакам создания экономических зон и агломераций. Так, Республика Карелия и Мурманская область попадают в Северо-Западный макрорегион, Архангельская область и Ненецкий автономный округ записаны в Северный макрорегион, Красноярский край — в Енисейский макрорегион, а Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ — в Дальневосточный макрорегион.

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Арктику действительно в данный момент трудно назвать единой территорией, и даже сейчас, уже после пристального внимания к региону, ее субъекты располагаются в разных федеральных округах, большая часть — в СЗФО, но авторам стратегии захотелось еще больше раздробить уже существующий административный раздел арктических территорий. Или просто никто не захотел вникать в существующее положение дел, а Арктику вставили в документ просто из-за моды на все арктическое в последнее время.

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Одним из ключевых моментов, неоднократно упоминаемых в документе, является необходимость развития транспортно-логистического комплекса страны для преодоления низкой транспортной связанности регионов:

«Сложившиеся инфраструктурные ограничения социально-экономического развития Российской Федерации связаны со значительным недофинансированием развития транспортной инфраструктуры. Для достижения уровня большинства развитых стран по государственным расходам на развитие транспортной инфраструктуры на душу населения в Российской Федерации необходимо увеличение капиталовложений в указанной сфере в 4−5 раз».

Вот тут, пожалуй, трудно не согласиться, но затем в Приложении к документу «Эффективные экономические специализации субъектов Российской Федерации», очевидно, являющимся квинтэссенцией труда авторов многостраничной стратегии, ни в одном арктическом субъекте Федерации (да и в других тоже) не стоит в качестве отраслей перспективной эффективной экономической специализации отрасль развития портов регионов. То есть ни Мурманск, ни Архангельск, ни Сабетта, ни Тикси и Диксон не рассматриваются авторами как возможные точки роста и драйверы развития арктических регионов. Хотя одна дежурная фраза про Северный морской путь, конечно, в документе имеется.

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Это только касаясь портов, но ни в одном субъекте в качестве приоритетов не названы и другие направления развития транспортной отрасли: железнодорожные, авиационные. В самом тексте Стратегии значение транспортных связей неоднократно подчеркивается, но субъектам в транспортной специализации отказано (даже Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Новороссийску).

Отказано регионам (и не только арктическим) в специализации и по выработке электроэнергии, хотя та же Мурманская область является энергоизбыточным регионом и эта отрасль экономики может добавить свой вклад в копилку развития этого региона. Но в Мурманской области в документе на первом месте стоит рыболовство и рыбоводство, а энергетика не упомянута вовсе.

Невозможно не отметить еще один тезис авторов Стратегии: «Содействие расширению практики применения вахтового метода организации работ при освоении крупных месторождений полезных ископаемых, расположенных в отдаленных труднодоступных районах с неблагоприятными природно-климатическими условиями, в том числе в Арктической зоне, ограничение в формировании новых монопрофильных поселений на таких территориях».

Для Арктики это одна из больных тем — существующие города продолжают терять население, сумели остановить отток только в ЯНАО и как раз за счет бурного интенсивного развития добывающей отрасли, а также строительства нового порта в Сабетте. В любом случае соотношение между жителями стационарных уже существующих городов и вахтовыми поселками необходимо выявлять в процессе серьезных дискуссий. В российских городах Крайнего Севера необходимо создавать условия для полноценной жизни населения и развивать городскую среду не по лекалам средней полосы России, а по уникальным градообразующим технологиям. В стратегии говорится, конечно, о создании благоприятной городской среды, но делается упор на унификацию подходов по преобразованию городского пространства, что в арктических условиях неуместно.

Ну и напоследок: в Стратегии упоминается «продолжающийся сдвиг производств по добыче углеводородного сырья в малоосвоенные территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, акватории шельфов арктических и дальневосточных морей со сложными геологическими и природно-климатическими условиями, с низкой транспортной доступностью экспортных и основных внутренних рынков сбыта».

Эта сентенция вместе с рядом других вызвала ассоциации с другим документом, конспектировать который заставляли в юношеские годы.

Вот из него цитата: «Среди территориальных проблем одна из важных — более тесная увязка размещения производства с наличием трудовых и материальных ресурсов. Известно, что различные виды ресурсов по территории страны распределены неравномерно. Основная часть производственных фондов сосредоточена в европейских районах СССР, а добыча топлива и сырья ныне наращивается преимущественно в Сибири. Наибольший же прирост трудовых ресурсов приходится на Среднюю Азию и Закавказье. Проектом Основных направлений предусмотрено приближение энергоемких производств к топливно-энергетическим базам и увеличение рабочих мест в районах, имеющих необходимые трудовые ресурсы. Особое внимание будет уделено комплексному развитию экономики Сибири и Дальнего Востока, освоению их природных богатств и обеспечению к ним транспортных подходов».

Только говорилось это в далеком 1986 году, когда после XXVII съезда КПСС был принят документ под названием «Об основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986−1990 годы и на период до 2000 года».

Как видно, в отношении Арктики проблематика не меняется с конца 80-х годов прошлого века, меняются только авторы документов. К слову, документ, принятый на XXVII съезде был проработан значительно основательнее, хоть и не сумел реализоваться.

А какова будет судьба этой Стратегии?