Отмена ареста активов «Газпрома»: многое будет зависеть от политики

Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM После решений британского суда положение «Газпрома» стало более защищенным, но многое в развитии этой истории будет зависеть от политики, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 сентября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя решения суда об отмене ареста активов «Газпрома».

Как сообщалось ранее, суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе. Решение об аресте активов было принято по иску «Нафтогаза Украины», который требует от «Газпрома» 2,5 млрд долларов за недопоставку объемов газа.

Если исходить из чистой юриспруденции, то сейчас положение «Газпрома» стало более защищенным. Можно предположить, что он продолжит успешно защищать свои позиции. Но возможны разные сценарии. Уже были случаи, когда по двум аналогичным делам, связанным с Украиной, суды принимали разные решения. Многое определит политическая целесообразность дальнейшего давления на Россию.

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В конечном итоге суд должен прийти к тому, что действия «Газпрома» были допустимыми. По договору с «Нафтогазом» украинская сторона должна была подавать заявки, а «Газпром» — осуществлять поставки. Не получая заявок, «Газпром» ничего не поставлял, чтобы не увеличивать свои убытки.

Суд отвечает на вопрос, что первично — исполнение обязанностей обеими сторонами или формальное следование указанным в контракте цифрам. По всей логике, правильный ответ — первый. Суд не может настаивать на выполнении договора лишь одной из сторон. Либо обе они исполняют этот контракт, либо должны договариваться заново.