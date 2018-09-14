Откуда в Чувашию приезжают трудовые мигранты: данные минфина

Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Чувашии нанимают иностранных жителей для работы в основном на высокотехнологичных или вредных производствах. Основную долю иностранной рабочей силы составляют граждане Узбекистана и Таджикистана. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 14 сентября, на заседании Госсовета Чувашии при обсуждении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

На заседании парламента было одобрен законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. В 2019 году в Чувашии он останется на максимальном уровне, коэффициент составит 2. Речь идёт об исчислении НДФЛ для иностранных граждан, работающих по найму на основании патентов у индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц, и прибывающих в Россию в безвизовом порядке.

«Законопроект направлен на регулирование притока иностранной рабочей силы», — сказал глава минфина Чувашии Светлана Енилина.

Министр финансов пояснила, что в республике по сравнению с другими субъектами «установили максимальную ставку с учётом» того, что Чувашия является трудоизбыточным регионом и при этом «чтобы не ущемлять права юридических лиц и предпринимателей, которые хотят нанимать иностранные силы для работы».

По словам Светланы Енилиной, в настоящее время размер фиксированного авансового платежа с учётом коэффициента на 2018 года составляет 4046 рублей. Поступление фиксированного платежа в консолидированный бюджет Чувашии в 2017 году составило 20,7 млн рублей (рост на 16% к уровню 2016 года). На 1 сентября поступило 15 млн рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«В 2017 году выдано в республике 885 патентов, за семь месяцев 2018 года — 626. Из общего количества иностранных граждан, которые получили патенты, граждане Узбекистана — 414, Таджикистана — 130 человек, Азербайджана — 61, Украины — 16, Молдовы — 5», — сообщила министр финансов.

Глава минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин дополнил, что иностранных специалистов нанимают на высокотехнологичное производство:

«А также специалистов, которые работают на вредных производствах».

По данным минтруда Чувашии на 1 сентября 2018 года, уровень регистрируемой безработицы (количество граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения по отношению к численности экономически активного населения) в республике составил 0,61% (на 1 сентября 2017 года — 0,67%). Официально зарегистрировано 3818 безработных (на 1 сентября 2017 года — 4344 человека).