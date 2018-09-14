«Пугалка»: о планах главы ВТБ отказаться от доллара

Москва, , 11:45 — REGNUM Содержание плана по отказу от американской валюты, озвученного главой ВТБ Андреем Костным, в котором значатся такие слова, как дедолларизация, для простого человека звучат пугающе, считает основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

Комментируя в корреспонденту ИА REGNUM предполагаемый переход переход на расчет по экспортно-импортным операциям в других валютах, а также иные пункты плана, предложенные главой ВТБ, он, в частности, отметил:

«Термин «дедолларизация» простых людей пугает, ибо они думают, что отберут доступ к валюте. Однако финансисты просто используют этот термин для поиска других механизмов взаиморасчетов через другие валюты. Но здесь всегда есть два аспекта. Первый — это выгода. И второй — риски. Поэтому речь идёт о чисто финансовой и экономической теме.

Но в последние время, когда Россию захлестнула пропаганда и политика, тема «дедолларизации» тоже превратилась в некоторую «пугалку», затрагивающую антиамериканские подсознательные патриотические чувства россиян. К счастью, финансовые власти России пока еще не впали в этот пропагандистский раж. Всё надо считать, и думать о выгоде для россиян и о снижении рисков для россиян, а не для господина Костина», — считает общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ Андрей Костин озвучил предложение отказаться от расчётов в американской валюте и обнародовал основные пункты плана о том, как это сделать.

В частности, глава ВТБ полагает, что помимо ускоренного перехода в расчётах с иностранными государствами на евро, юань или рубль, необходим перевод размещения еврооблигаций на российскую площадку и лицензирование всех участников фондового рынка.

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