Лондон более активно займется «сомнительными» доходами иностранцев

Лондон, , 11:35 — REGNUM Национальное криминальное агентство Великобритании станет более активно привлекать к ответственности иностранных граждан с «сомнительными» доходами, заявил глава подразделения агентства по борьбе преступлениями в экономической сфере Дональд Тун. Об этом пишет газета Financial Times.

В интервью изданию Тун подчеркнул, что по оценкам ведомства каждый год только через финансовые учреждения британской столицы проходит порядка £90 млрд «грязных денег».

Также он отметил, что британские власти намерены расширить действие ордера на арест богатств, чье происхождение вызывает сомнение. В том числе это касается и капиталов российских граждан, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лондоне начали составлять проскрипционные списки неблагонадежных лиц, благосостояние которых вызывает много вопросов и чьими делами начало заниматься национальное криминальное агентство Великобритании.

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