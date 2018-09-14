Глава МИД Китая провел встречу с президентом Венесуэлы

Каракас, , 11:41 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуров, сообщает 14 сентября Reuters.

Стороны подписали взаимовыгодные соглашения, подробности которых не разглашаются. Также во встрече приняли участия представители крупных промышленных компаний обеих стран.

Напомним, лидер Венесуэлы посетил Китай с официальным визитом для обсуждения экономических вопросов. В настоящее время Каракас переживает экономический кризис, преодолеть который помогли бы китайские инвестиции.

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