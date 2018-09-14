В ГД предложили провести экономический форум в Кабардино-Балкарии или Чечне

Москва, , 11:33 — REGNUM Местом для проведения Северо-Кавказского экономического форума может стать Кабардино-Балкария или Чечня. Такое предложение высказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

Кабардино-Балкария является географическим центром СКФО. Символом республики является Эльбрус — самая высокая вершина Европы. А Чечня, по мнению депутата, может принять Северо-Кавказский экономический форум как регион, который смог победить терроризм.

Напомним, идею провести Северо-Кавказский экономический форум поддержал президент РФ Владимир Путин во время приезда в августе 2018 года на форум «Машук».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением сделать центром для проведения экономического форума город Грозный выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, в городе уже созданы все условия для организации мероприятия такого уровня — построены конференц-залы и отели мирового уровня, проложены транспортные магистрали, налажено надежное воздушное и автомобильное сообщение и обеспечивается высокий уровень безопасности.

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