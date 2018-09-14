Не прошло и 20 лет: Костин предложил план по отказу от доллара

Москва, , 11:31 — REGNUM План по отказу России от доллара придумал не Андрей Костин, а экономисты-государственники и политики-патриоты еще в 1990-е годы, а судя по заявлениям главы ВТБ, российские руководители наконец признали необходимость этих действий, отметил в пятницу, 14 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления Костина о способах отказаться от использования доллара.

Ранее глава ВТБ в интервью «Известиям» предложил план из четырех пунктов по отказу от доллара. По его мнению, нужен ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, перевод крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию, перевод на российскую площадку размещения еврооблигаций и лицензирование всех участников фондового рынка для работы по единым правилам.

Удивительная всё-таки у нас страна, удивительные люди руководят её информационной политикой. Они, похоже, считают нас полными идиотами. «Глава ВТБ придумал план по отказу России от доллара!» — пестрят заголовки СМИ. Да не он это придумал: об этом говорят экономисты-государственники и политики-патриоты уже более двадцати лет!

Я не буду их перечислять, а то ещё обижу кого-то, если упущу, да в этом и нет надобности: они всем известны. Не отдать им должное в контексте данной темы — просто неприлично.

Кто-то скажет, что тогда, когда они, государственники и патриоты, начали об этом говорить, время для таких действий ещё не пришло. Оно давно пришло, если исходить из того, что надо вести страну по суверенному курсу. Непременным условием такого курса является отказ от западных пут, в том числе финансово-экономических, противостояние Западу в прямом и правильном смысле этого слова: стоим на своём, а оно западному — противоположно.

Именно этого верхи и не хотели ни в 1990-е, ни в 2000-е. Да и сегодня не очень-то хотят, но вынуждены. Хорошо хоть так!

Итак, повторю ещё раз. Делать то, что предлагает Костин, для восстановления финансово-экономического и, соответственно, политического суверенитета России необходимо. Делать надо больше. Но не отдать в этой связи должное тем, кто всё это «придумал» уже давно, просто неприлично.

Это вообще стиль «единороссов» в широком смысле этого слова: брать чужие идеи и через энное количество лет выдавать их за свои. Ни стыда, как говорится, ни совести.