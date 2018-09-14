Кино в России: эксперты подсчитали, сколько зарабатывают пиратские сайты

Москва, , 11:29 — REGNUM Владельцы пиратских сайтов зарабатывают в среднем около $10 тысяч (700 тысяч рублей) в месяц. При этом в целом рынок интернет-пиратства в России по сравнению с 2017 годом вырос на 21% ($85 млн). К таким выводам пришли специалисты компании Group-IB, которая занимается борьбой с киберпреступлениями.

По подсчётам экспертов, количество запросов в поисковых системах на просмотр фильмов и сериалов, выложенных в сеть нелегально, достигает почти десяти миллиардов в год. Что касается доходов пиратских сайтов, то он зависит от рекламодателей, которыми чаще всего являются игровые сайты и онлайн-казино. Так, за тысячу просмотров пользователей площадка зарабатывает около $2 (примерно 200 рублей), в то время как на создание портала с нелегальным контентом «пираты» тратят около 240 долларов (16,8 тысяч рублей), то есть такой бизнес быстро окупается.

По оценкам специалистов, такая ситуация сложилась из-за популяризации сети дистрибуции контента CDN-сервисов: они объединяют серверы киберпреступников во всем мире и ускоряют передачу данных пользователям. В результате в России в среднем на каждого пользователя приходится около 110 просмотров кинокартин, нелегально выложенных в сеть. За счёт роста числа краж контента количество пиратских копий фильмов составило 211 единиц в 2017 году, а это в шесть раз больше, чем годом ранее. С начала 2018 года количество пиратских версий фильмов и сериалов составило более 280 единиц, то есть почти каждая вторая кинолента, которая вышла в прокат в этом году, была нелегально выложена в сети, отмечают в Group-IB.

Напомним, что в апреле замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в рамках международного стратегического форума по интеллектуальной собственности заявил, что блокировка пиратских сайтов направлена не против пользователей, а против заработка на незаконном контенте. По словам Волина, у министерства нет задачи, чтобы ни один человек не мог попасть на запрещённый пиратский сайт. Блокируя подобные сайты, министерство отсекает рекламодателей.

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