Пятница, 14 Сентября 2018 года
11:48:51 МСК

Бишкекской ТЭЦ 57 лет. Гарантий, что зимой не случится крупная авария, нет

Экономика

Ремонт теплоэлектроцентрали в этом году начали на месяц позже запланированного

Бишкек, 14 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  Работы по ремонту оборудования в котельном цехе ТЭЦ столицы Киргизии начались на месяц позже установленного срока. Причиной тому послужила авария, произошедшая на стратегическом объекте в конце января 2018 года. Об этом заявил директор Бишкекской ТЭЦ Андрей Воропаев, выступая на коллегии в столичной мэрии.

По его словам, несмотря на задержку, теплоэлектроцентраль успеют подготовить к осенне-зимнему отопительному периоду. При этом он заверил участников заседания, что для этого столичная ТЭЦ имеет достаточно резервов.

«Китайцы ликвидируют свои ошибки, и к концу сентября новые энергоблоки встанут в резерв. Заключены договоры на поставку 950 тысяч тонн угля», — уточнил директор теплоцентрали.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов поинтересовался, может ли руководство ТЭЦ, что на теплоцентрали вновь не произойдет крупная авария — такая же, как случилась минувшей зимой в период самых сильных морозов?

«За 57 лет существования Бишкекской ТЭЦ такая авария произошла впервые, причем по вине персонала. Однако трудно гарантировать, что зимой аварий не произойдет»,ответил Воропаев на вопрос главы столичного муниципалитета.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли две аварии. Из-за этого бишкекчане остались без центрального отопления на несколько дней, когда на улице температура опустилась до минус 30 — минус 35 градусов.

Читайте также: Холодно! Столица Киргизии переживает крупнейшую за последние годы аварию

Впоследствии спецслужбы и генпрокуратура республики возбудили уголовные дела по фактам хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также коррупции при реализации проекта по ее модернизации китайской компанией «TBEA».

В рамках этих дел были арестованы бывшие премьер-министры Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также целый ряд других чиновников и бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария на ТЭЦ Бишкека
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить