Бишкекской ТЭЦ 57 лет. Гарантий, что зимой не случится крупная авария, нет

Бишкек, , 11:26 — REGNUM Работы по ремонту оборудования в котельном цехе ТЭЦ столицы Киргизии начались на месяц позже установленного срока. Причиной тому послужила авария, произошедшая на стратегическом объекте в конце января 2018 года. Об этом заявил директор Бишкекской ТЭЦ Андрей Воропаев, выступая на коллегии в столичной мэрии.

По его словам, несмотря на задержку, теплоэлектроцентраль успеют подготовить к осенне-зимнему отопительному периоду. При этом он заверил участников заседания, что для этого столичная ТЭЦ имеет достаточно резервов.

«Китайцы ликвидируют свои ошибки, и к концу сентября новые энергоблоки встанут в резерв. Заключены договоры на поставку 950 тысяч тонн угля», — уточнил директор теплоцентрали.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов поинтересовался, может ли руководство ТЭЦ, что на теплоцентрали вновь не произойдет крупная авария — такая же, как случилась минувшей зимой в период самых сильных морозов?

«За 57 лет существования Бишкекской ТЭЦ такая авария произошла впервые, причем по вине персонала. Однако трудно гарантировать, что зимой аварий не произойдет», — ответил Воропаев на вопрос главы столичного муниципалитета.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли две аварии. Из-за этого бишкекчане остались без центрального отопления на несколько дней, когда на улице температура опустилась до минус 30 — минус 35 градусов.

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Впоследствии спецслужбы и генпрокуратура республики возбудили уголовные дела по фактам хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также коррупции при реализации проекта по ее модернизации китайской компанией «TBEA».

В рамках этих дел были арестованы бывшие премьер-министры Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также целый ряд других чиновников и бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.