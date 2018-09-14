Резиденты ТОСЭР в чувашском Канаше получат преференции

Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В Чувашии резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) получат налоговые льготы. Это касается налогов на прибыль и имущество организаций. Соответствующий проект закона одобрен сегодня, 14 сентября, на заседании Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чувашии статус ТОСЭР получил Канаш. Согласно федеральным требованиям, организациям, которые получили статус резидента ТОСЭР, должны быть предоставлены налоговые льготы. В Чувашии режим льготного налогообложения будет касаться налогов на прибыль и имущество организаций.

«По налогу на прибыль: пониженная налоговая ставка на первые пять налоговых периодов не более 5%, следующие пять налоговых периодов — 10%. Вместо 17%, которые зачисляются в республиканский бюджет.

По налогу на имущество организаций: ставка 0% в отношении имущества, учитываемого на балансе резидента ТОСЭР в течение 10 лет с момента постановки его на учёт, вместо 2,2%», — пояснила глава минфина Чувашии Светлана Енилина.

Кроме того, для резидентов устанавливается ставка в размере 3% вместо 6% на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

«Налоговые преференции направлены на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канаш», — напоминают в министерстве финансов Чувашии.

Кроме того, власти учли многочисленные обращения субъектов малого предпринимательства и ввели дифференциацию размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по группам муниципальных образований. Различные коэффициенты установлены для четырёх групп: в первую группу входят Чебоксары, во вторую — Новочебоксарск, в третью — Алатырь, Канаш и Шумерля, в четвёртую — все остальные муниципалитеты.

«Данная мера позволит стимулировать развитие малого предпринимательства в районах и малых городах республики, легализовать осуществляемую в настоящее время неофициальную предпринимательскую деятельность и в конечном итоге привести к росту количества налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, в частности, в сельской местности, и к пополнению доходов местных бюджетов», — подчёркивают в минфине Чувашии.

Законопроект о налоговых преференциях для резидентов ТОСЭ поддержан депутатами регионального парламента: 40 народных избранников проголосовали «за», один был против.

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