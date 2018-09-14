«Пенсионная реформа даст молодёжи импульс к предпринимательству»

Казань, , 11:04 — REGNUM Пенсионную реформу в России нужно было проводить раньше. Этот процесс происходил бы мягче, и положительный эффект от изменений в пенсионной системе наступил бы раньше, но лучше поздно, чем никогда, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Совета автономной некоммерческой организации «Детская анимационная студия «Татармультфильм» Марат Ганиев.

Преобразования в пенсионной системе — дело нужное. Повышение пенсионного возраста будет мотивировать молодёжь на более активную социальную позицию. Это будет полезно, потому что молодые люди не будут ждать, когда их устроят на хорошо оплачиваемую работу, а будут предпринимать самостоятельные действия, более активно заниматься предпринимательством.

«Благодаря предпринимательству будут появляться новые направления работы, новые продукты и услуги, новые рабочие места, что очень актуально в свете проведения пенсионной реформы. Сейчас молодые люди несколько пассивны, они не задумываются о пенсии. Повышение пенсионного возраста — некий элемент мотивации и заинтересованности для молодых людей, реформа заставит их быть более активными и задуматься о своем будущем, что сделает их более ответственными за себя и за своё окружение», — высказал свое мнение Ганиев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»