Якутские управляющие компании задолжали энергетикам свыше 600 млн рублей

Якутск, , 11:02 — REGNUM Сумма задолженности управляющих компаний и товариществ собственников Якутска перед энергетиками составляет свыше 600 млн рублей, сообщила 14 сентября пресс-служба «Якутскэнерго».

Из сообщения следует, что предприятие обновило рейтинг добросовестных потребителей и злостных неплательщиков среди УК и ТСЖ по состоянию на 1 сентября. В итоге в «черном списке» оказались в общей сложности 74 организации, а «лидерство» по этому показателю принадлежит ТСЖ «Портовское» (48,8 млн рублей), УК по ОЖФ «ЖКХ Губинский» (41,6 млн рублей) и «ЖЭУ Центральное» (33,9 млн рублей).

Энергетики напомнили, что размер пени за просрочку платежей за поставленные энергоресурсы составляет для УК с 1-го по 60-й день 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день — 1/170; с 91-го дня просрочки — 1/130 ставки. Аналогичный порядок существует и в отношении ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня — 1/130 ставки.

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