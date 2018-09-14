Хабаровский губернатор уволил главу комитета рыбного хозяйства региона

Хабаровск, , 11:07 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уволил главу комитета рыбного хозяйства региона Кирилла Фирсова. Поводом для отставки чиновника послужили жалобы населения на отсутствие доступной рыбы как в краевой столице, так и в провинции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровском крае в разгаре осенняя лососевая путина — добыто уже 7 тыс. 745 тыс. тонн осенней кеты. Но на прилавках магазинов региона доступной кеты нет и в помине. Этот факт вызвал недовольство главы региона.

«Наша главная задача — чтобы на прилавках магазинов была доступная рыба по приемлемым ценам. Как в крупных городах, так и в районах. Этот вопрос имеет большую социальную значимость. Много жалоб поступало мне по этому поводу от жителей. Если люди недовольны, значит недорабатывает комитет рыбного хозяйства. Последуют самые жесткие кадровые выводы. Я принял решение отправить председателя комитета в отставку. Мы должны в кратчайшие сроки ликвидировать дефицит, который образовался из-за низкого хода летней путины. Этот вопрос нужно решить оперативно, без проволочек, в интересах жителей края», — сказал Вячеслав Шпорт.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя лососевая путина разочаровала рыбаков Хабаровского края. Наука ошиблась в прогнозах, рыбаки смогли выловить всего 32,3 тыс. тонн горбуши, при этом в предыдущий чётный год, 2016-й, улов составил 66 тыс. тонн. Богатейшая камчатская путина ничего не дала регионам Дальнего Востока: вместо того чтобы завалить Хабаровский край, Приморье, другие регионы горбушей, её просто выбрасывали гнить в леса, поля и на дороги. При этом эксперты отмечают проблемы в сфере логистики, портовой деятельности и много других проблем, превративших богатую камчатскую путину в бедствие.