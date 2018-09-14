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В Москве на 2,6% выросла посещаемость торговых центров

Экономика

Также увеличился темп прироста размеров столичных зарплат — в первом полугодии 2018 года он составил 9,8%

Москва, 14 сентября 2018, 11:54 — REGNUM  В Москве индекс посещаемости крупных торговых центров за январь-июль 2018 года увеличился на 2,6%. Об этом заявил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Только в июле нынешнего года плотность потока посетителей крупных торговых центров столицы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,4%»,подчеркнулЕфимов.

Он также сообщил, что оборот розничной торговли в текущих ценах за семь месяцев 2018 года возрос на 5,2%. По словам чиновника, причиной положительной торговой динамики в Москве стало увеличение доходов горожан, что на фоне низких процентных ставок вызвало рост потребительского кредитования.

«Реальный рост столичных зарплат в первом полугодии 2018 года составил 9,8%, объём выданных потребительских кредитов за семь месяцев текущего года увеличился на 19%», — пояснил Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с января по июль 2017 года на 60% увеличилось количество выданных жилищных кредитов.

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