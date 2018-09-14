Официального договора между Монголией и КНР о строительстве газопровода нет

Улан-Батор, , 10:44 — REGNUM Официального межгосударственного договора по строительству газопровода из России в Китай через территорию Монголии нет. Об этом заявил министр внешних сношений Дамдины Цогтбаатар, комментируя новость о том, что церемония подписания документа состоялась 24 августа в Улан-Баторе.

«Правительство Монголии не вело переговоров с китайской компанией, которая якобы заключила договор по строительству газопровода. Ни китайская, ни российская сторона об этом не знают. После появления новости мы изучили вопрос. Как выяснилось, данная компания не заключала договоров на официальном уровне. Думаю, что китайская компания по собственной инициативе решила, что открываются некие новые возможности, которыми можно воспользоваться», — отметил министр в своем интервью монгольской газете «Одрийн сонин».

Напомним, в новости сообщалось о документе, который подписали председатель руководящего совета китайской компании, которая является инвестором проекта, Ван Го и председатель руководящего совета группы 25-го железнодорожного бюро КНР, которое будет работать в качестве подрядчика, Жан Зянь Гуо.

Как пояснила пресс-атташе посольства России в Монголии Ксения Панкова, новость связана лишь с деятельностью двух частных китайских компаний, и содержание подписанных документов недоступно для общественности.

«Об официальных договоренностях речи идти не может. Тем более, речь никак не может идти о «церемонии закладки газопровода» в сентябре этого года при участии лидеров трех государств», — сообщила Панкова.

Отметим, во время встречи глав РФ, КНР и Монголии, состоявшейся 9−10 июня 2018 года в городе Чиндао КНР в рамках саммита ШОС, президент Халтмаагийн Баттулгавыразил надежду на то, что Россия и Китай примут предложение проложить через территорию Монголии газопровод из России в Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Монголия и Китай подписали договор о строительстве газопровода