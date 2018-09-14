На пороге нового кризиса: что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 11:56 — REGNUM

В России подтверждаются худшие опасения по поводу возможного роста цены бензина и ГСМ. Как и весной 2018 года, когда случился их резкий рост, новый кризис может быть спровоцирован теми же причинами: ослаблением рубля и растущей ценой мировой нефти.

Которую неделю это подтверждается ростом мелкооптовых цен на Санкт-Петербургской сырьевой бирже. Но сейчас, похоже, дошла очередь и до розничных цен. Они тоже пошли в рост. По данным Росстата, за прошедшую неделю (с 3 по 9 сентября 2018 года) объем выпуска нефтепродуктов снизился (в сравнении с прошлой неделей бензина и дизтоплива произвели 87% и 93,6% соответственно), а увеличение цен на моторное топливо отмечалось в 17 российских столицах, включая даже Москву, где в последний месяц рост цен не регистрировался. Снижение отмечалось лишь в шести столичных центрах, да и то — совсем небольшое: в Туле топливо подешевело на 0,7%, в Кургане и Чите — на 0,3%, и это при том, что в прошлые недели бензин в Забайкалье был едва ли не самым дорогим.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации на 10 сентября 2018 года и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1) на 10 сентября 2018 года (рублей за литр) Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,22 41,34 44,54 49,86 44,48 Центральный федеральный округ 43,63 41,53 45,08 50,91 44,01 Белгород 42,59 40,87 44,10 49,64 44,39 Брянск 42,07 40,92 43,99 48,52 44,69 Владимир 43,02 41,47 44,65 48,85 45,28 Воронеж 44,50 42,32 45,60 49,42 43,89 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,48 40,15 43,12 47,79 42,06 Кострома 42,28 41,23 43,26 45,95 43,66 Курск 43,51 41,00 44,22 49,68 44,32 Липецк 43,11 41,38 44,91 49,55 44,06 Московская область 43,69 41,42 45,00 51,32 43,85 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 41,97 40,74 43,49 49,70 43,37 Смоленск 43,07 41,23 44,71 47,63 44,00 Тамбов 42,56 41,31 44,30 49,19 43,71 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 43,99 41,46 44,65 50,32 44,24 Ярославль 41,65 40,34 42,91 47,12 43,18 Москва 45,67 42,17 45,89 51,41 44,30 Северо-Западный федеральный округ 43,80 41,69 44,90 51,47 45,39 Петрозаводск 42,20 40,86 44,20 49,10 45,87 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,69 43,94 47,59 … 49,95 Вологда 43,15 42,30 44,44 48,70 45,63 Калининград 45,30 43,06 45,54 51,76 45,35 Ленинградская область 43,05 41,59 44,40 51,39 44,55 Мурманск 44,28 42,33 45,21 47,90 47,46 Великий Новгород 43,67 40,93 43,94 51,63 44,56 Псков 43,44 40,94 44,19 49,31 44,49 Санкт-Петербург 44,57 41,75 45,09 51,93 45,06 Южный федеральный округ 44,49 42,64 46,18 50,66 44,16 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 43,88 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,08 Симферополь 48,34 45,91 48,57 55,34 48,46 Краснодар 44,77 42,77 46,31 50,21 43,47 Астрахань 43,22 41,64 45,22 48,66 43,49 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,09 42,79 46,12 50,51 43,76 Севастополь 46,11 45,09 47,05 55,19 47,07 Северо-Кавказский федеральный округ 44,32 42,58 45,67 49,53 42,27 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 43,62 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 36,40 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 43,68 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 43,93 42,16 44,73 51,33 43,06 Грозный 42,53 41,32 43,43 46,73 38,66 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,51 40,79 43,89 49,17 43,61 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,30 40,84 43,94 50,02 44,07 Саранск 41,74 40,03 43,75 47,14 43,97 Казань 41,89 40,47 43,07 49,49 42,99 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,69 40,82 43,94 49,74 44,51 Пермь 43,34 41,21 44,24 49,33 44,94 Киров 42,57 41,31 44,40 50,95 44,48 Нижний Новгород 43,32 41,02 44,21 48,17 43,63 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,29 40,80 43,81 48,17 43,26 Самара 42,85 40,67 43,73 50,04 42,91 Саратов 42,63 41,35 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,07 Уральский федеральный округ 41,95 40,20 43,24 48,49 44,35 Курган 41,34 39,45 42,39 46,81 43,46 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,80 40,43 43,70 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,14 43,65 45,51 48,90 48,33 Салехард 41,75 41,44 42,44 … 44,79 Челябинск 40,56 39,13 42,62 47,55 43,55 Сибирский федеральный округ 41,80 40,49 42,82 46,58 44,99 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,14 40,14 42,42 45,84 44,38 Кызыл 42,64 41,68 43,61 48,32 47,26 Абакан 41,41 40,56 42,29 45,20 45,33 Барнаул 41,01 40,30 42,22 47,08 43,67 Чита 44,24 42,91 44,71 47,30 48,94 Красноярск 41,77 40,72 43,09 47,65 46,05 Иркутск 42,33 41,00 42,70 45,63 44,77 Кемерово 41,83 39,97 42,46 46,79 44,09 Новосибирск 41,53 40,28 43,23 47,54 45,53 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,72 40,01 42,06 46,37 45,26 Дальневосточный федеральный округ 44,12 43,00 45,01 46,71 48,10 Якутск 51,72 51,21 51,79 53,16 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,36 42,10 43,57 46,21 45,82 Хабаровск 41,74 41,15 43,00 43,67 44,80 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 50,33 49,52 51,56 … 55,39 Южно-Сахалинск 46,26 44,71 46,51 50,61 50,03 Биробиджан 42,90 41,82 43,74 44,20 45,75 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Мониторинг оптовых цен на моторное топливо от аналитического центра Независимого топливного союза показывает, что за август и первую неделю сентября оптовые цены на АИ-92 выросли на 8%, на АИ-95 — на 18%, на дизельное топливо — на 7%, информирует Независимый топливный союз.

Если сравнить августовские оптовые цены 2018 года с прошлогодними, то АИ-92 вырос на 8% (с 41 999 рублей за тонну до 45 320 рублей), АИ-95 вырос на 11% (с 43 407 рублей за тонну до 48 231 рубля). Что касается дизтоплива, то оно и вовсе демонстрирует исторические максимумы: рост его стоимости составил 28% (рост с 36 511 рублей за тонну до 46 698 рублей).

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О серьёзности складывающейся ситуации свидетельствует состоявшееся на днях совещание спецкомиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, на котором рассматривался вопрос о начале субсидирования внутренних цен на бензин не с 2019 года, как предполагалось ранее, а уже через месяц. Речь идет о введении так называемой демпфирующей надбавки, которая позволит нефтяным компаниям получить из бюджета половину дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам.

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Напомним, с июня 2018 года руководители крупнейших нефтяных компаний пообещали заморозить розничные цены моторного топлива на АЗС в обмен на снижение дизельных и бензиновых акцизов. Причём договорённости эти были временные: пойдя на эту непопулярную меру, правительство, вероятно, рассчитывало, что к концу года ситуация на мировом топливном рынке начнёт стабилизироваться. Однако же цены на нефть не только не упали, но и продолжили расти: Brent подорожала почти на 10%, до $80 за баррель, а рубль с августа 2018 года подешевел на 11%, до 69,97 руб. за доллар.

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В этих условиях экспорт российской нефти стал ещё более привлекательным (в отличие от внутреннего рынка), и аналитики уже озвучивают убытки. По словам главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, которого цитирует РБК, за три месяца суммарные потери нефтяников от поддержания заниженных цен при текущей конъюнктуре составят 165 млрд рублей.

«Рентабельности на АЗС практически нет, экономика около нуля. Это нездоровая ситуация, в долгосрочной перспективе это может привести к возникновению определенного дефицита на нефтепродукты», — подтвердил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Но ещё большие убытки от сложившегося диспаритета несут независимые нефтяные компании (60% российского рынка). Если вертикально интегрированные нефтяные компании (ВНИКи) могут себе позволить компенсировать выпадающие доходы на мелком опте и экспорте, то коммерческим АЗС не остаётся ничего другого как разоряться.

«Субсидирование внутренних цен на бензин поможет сдержать цены на АЗС, но для внутреннего рынка важны еще и мелкооотовые цены, которые за две последние недели взлетели: по АИ-95 — больше чем на 10%, а по АИ-92 — на 8%», — заявил ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

По его мнению, если сейчас ничего не предпринимать, то в ближайшие две недели цены пойдут вверх.

«Потому-то и родилось решение о досрочном субсидировании. Для рядового потребителя это хорошо, а для российского бюджета — плохо, поскольку компаниям, которые и без того на экспорте сверхдоходы получают, ещё и субсидии предоставят. Ситуация весьма и весьма непонятная складывается.

Раньше, если цена на нефть идёт вверх, — доллар тормозился, то сегодня всё это отвязано, и курс валюты стал зависеть от санкций — чем их больше, тем выше доллар с евро. И здесь уже логики нет, здесь большая политика, которая плавно переходит в экономику», — полагает Юрий Матвейко.

Таким образом, административные рычаги, использованные правительством в оптовом звене оптового рынка, в рамках соглашения с ВИНКами перестали работать, а независимые АЗС вновь входят в зону диспаритета между розничными и оптовыми ценами.

В неменьшей степени в сложившейся ситуации усугубляется финансовое положение аграриев. В некоторых северных регионах, по информации с мест, цена на солярку достигала 69 рублей за литр. После весеннего топливного ажиотажа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на одном из заседаний комитета Госдумы по аграрным вопросам заявлял, что аграриям на компенсацию затрат по ГСМ необходимо 10−11 млрд рублей. При этом заметил, что эти деньги «нам никто не даст, но тем не менее цифра какая-то будет, и, я надеюсь, она будет значимой». Но после того как в августе правительство уже выделило на эти цели из Резервного фонда 5 миллиардов рублей, крестьяне почему-то не впечатлились.

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По данным сайта «Аграрий», 13 сентября депутаты Госдумы обратились к правительству с просьбой о выделении ещё семи миллиардов рублей для компенсации затрат аграриям из-за резкого скачка цена на ГСМ.

Но чем закончится очередной раунд борьбы за компенсацию, пока неизвестно. Равно как и то, какие меры в действительности предпримет правительство, чтобы избежать нового топливного кризиса. И это при том, что ещё не вступили в силу все обещанные инструменты для завершения налогового маневра, повышение НДС до 20%, увеличение акцизов — на 3700 рублей за тонну на бензин и на 2700 рублей за тонну на дизельное топливо.

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