«Пенсионная реформа должна устраивать и государство, и общество»

Ижевск, , 10:05 — REGNUM Решение о повышении пенсионного возраста не вызывает восторга ни у властей, ни у населения. Но решение практически принято, поэтому сейчас надо спокойно рассматривать и обсуждать варианты и предложения, которые устраивают и государство, и общество, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Павел Вершинин.

«Изменения в пенсионное законодательство следовало вносить, потому что сложились демографические и экономические предпосылки. Думаю, что правительство РФ взвешенно и ответственно подходило к такому непростому шагу, как повышение пенсионного возраста, ведь за этим стоят судьбы людей и вся Россия», — отметил эксперт.

Что касается уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста, то здесь могут возникнуть перегибы. Работодатель всегда найдет инструменты, как обойти закон, поэтому нельзя сказать, что это правильное решение, и вряд ли введение уголовной ответственности даст эффект.

«Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении акцентировал внимание на защите прав людей предпенсионного возраста и внес ряд смягчающих предложений. Признание того, что где-то правительство РФ переборщило, говорит о многом. Окончательного решения по законопроекту о повышении пенсионного возраста пока нет. Государственная дума РФ еще внесет некоторые поправки с учетом мнения общества. А гражданам надо спокойно, вдумчиво и с пониманием отнестись к шагам властей. Начатую реформу надо доводить до завершения с учетом мнения людей», — высказал свое мнение Вершинин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»