США впервые за 45 лет стали мировым лидером по добыче нефти

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Соединенные Штаты Америки впервые за 45 лет стали мировым лидером по добыче нефти, сообщает DW со ссылкой на управление по энергетической информации США.

Отмечается, что США были мировым лидером по добыче нефти до 1973 года. В феврале этого года добыча сырой нефти в Соединенных Штатах превысила объем нефтедобычи Саудовской Аравии.

«В июне и августе США обошли Россию по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, полагают эксперты, до конца 2018 года и в течение последующих лет объемы добываемой в США нефти также превысят ее добычу в Саудовской Аравии и РФ. Отмечается, что прогнозы основаны на предварительных подсчетах.

Напомним, согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), в августе глобальная добыча нефти достигла 100 млн баррелей в сутки. Основной рост добычи пришелся на США, а также несколько стран ОПЕК, в том числе Саудовскую Аравию и Россию.

При этом рост добычи почти не снижает цены на энергоносители — мировой спрос на нефть также растет, и IEA прогнозирует его серьезное увеличение в последнем квартале 2018 года и в 2019 году.

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