Пени больше долга: дело в Чувашии

Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии завершилось рассмотрение дела по иску завода игрового оборудования из Чебоксар к воронежской компании. Предметом спора стало ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате товара. Примечательно то, что первоначально размер начисленных пени превысил размер основного долга, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Завод игрового спортивного оборудования вышел в Арбитражный суд Чувашии с иском к компании «Дар» о взыскании 3 949 000 рублей долга, 4 508 026,26 рублей пени.

«Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате товара, переданного договорам поставки… В ходе рассмотрения дела представитель истца уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 3 949 000 руб. долга, 3 742 339 руб. 81 коп. пени за период с 02.05.2017 по 09.07.2018», — говорится, в частности, в документ.

Отмечается, что представитель ответчика в судебном заседании сумму долга признал, заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки.

Суд вынес решение в сентябре 2018 года. Он удовлетворил требование о взыскании 3 949 000 рублей долга как «основанное на законе». Но пересчитал размер пени.

«Суд не находит, что неустойка в размере 0,3% соответствует адекватному и разумному балансу интересов сторон, при котором достигается возмещение кредитору возможных убытков.

Учитывая компенсационную природу неустойки, погашение задолженности, отсутствие доказательств объема негативных последствий нарушения обязательства, суд считает возможным, применив статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, уменьшить сумму пени исходя из ставки 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Суд считает, что такой размер ответственности достаточен для обеспечения восстановления нарушенных прав истца и соответствует принципам добросовестности и разумности, неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа является обычно принятой в деловом обороте», — отмечается в документе.

Арбитражный суд Чувашии решил, что «адекватным и соизмеримым» является неустойка в размере более 1,5 млн рублей.

«Исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания 3 949 000 руб.00 коп. долга, 1501 374 руб.95 коп. пени за период с 03.05.2017 по 09.07.2018 года как основанные на законе и обоснованные материалами дела», — решил суд.

Решение может быть обжаловано.