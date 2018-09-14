Глава ВТБ назвал основные пункты плана по отказу РФ от доллара

Москва, , 09:35 — REGNUM План по дедолларизации экономики Российской Федерации можно ускорить при помощи четырех пунктов. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете «Известия».

По его словам, первое, что нужно сделать, ускорить переход с американской валюты на расчеты по экспортно-импортным операциям с другими странами в таких валютах, как рубль, евро или юань.

Костин отметил, что перевод юридических адресов крупных российских холдингов в отечественную юрисдикцию является вторым пунктом плана.

По его словам, третий пункт предполагает максимальное размещение еврооблигаций на российской площадке. При этом Костин добавил, что от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр) придется отказаться в пользу российского.

Лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам, является четвертым пунктом, добавил глава ВТБ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати заявил, что Россия, Иран и Турция уже обсудили ряд экономических мер по отказу от доллара в торговых расчетах между странами.

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