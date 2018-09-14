«На шаг вперёд правительства»: в Тюменской области правят схему отходов

Тюмень, , 09:03 — REGNUM В Тюмени прошло открытое обсуждение корректировки территориальной схемы обращения с отходами. Тем временем соответствующее постановление правительства России до сих пор не подписано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждался проект постановления «О внесении изменений в постановление правительства Тюменской области в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». Мероприятие было организовано департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

В обсуждении приняли участие общественники региона и других субъектов Уральского федерального округа. Проект документа вызвал ряд замечаний и предложений. Как отметила эксперт тематической площадки Народного фронта «Экология» Татьяна Леонгард, содержание тюменского проекта территориальной схемы обращения с отходами (ТСОО) противоречит требованиям к ТСОО в рамках федерального закона N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и нуждается в корректировке.

«Ряд обязательных разделов в территориальной схеме отсутствует. Так, к примеру, в нарушение законодательных требований к территориальным схемам не нанесены на карту субъекта данные об источниках образования отходов. Схема потоков отходов не имеет графического обозначения мест. Согласно положениям закона, ТСОО должна включать в себя, помимо данных о нахождении источников образования отходов, данные о количестве образующихся отходов на территории области с разбивкой по видам и классам опасности отходов, а также данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и другие позиции», — прокомментировала недочёты Татьяна Леонгард.

Член регионального штаба ОНФ в Тюменской области Альберт Фахрутдинов заметил, что среди регионов Уральского федерального округа наиболее острая ситуация с уровнем заполнения полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) наблюдается на территории Тюменской области. Здесь они заполнены на 58%, их остаточной вместимости хватит ориентировочно лет на пять. Проект, представленный региональным департаментом недропользования и экологии, нуждается в указании ликвидации существующих полигонов с учетом работы схемы.

С коллегами солидарен эксперт Открытого правительства Сергей Завьялов, который также присутствовал на обсуждении.

«Отмечу, что в проекте поменялось количество мусоросортировочных комплексов: с четырёх до трёх, пересчитаны и перенаправлены потоки движения отходов. В первоначальном варианте ТСОО Тюменской области не были указаны зоны действия регионального оператора по обращению с отходами. Сейчас она одна, и на территории Тюменской области будет действовать один регоператор ООО «ТЭО». Отмечу, что 89-ФЗ вполне конкретен, и должно следовать за ним по разделам и пунктам в создании региональной схемы по обращению с отходами. До сих пор структура и содержание ТСОО в Тюменской области были путанными — одни разделы были избыточными, другие вообще выпали. Территориальную схему следует корректировать с учётом изменений федерального закона № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельных законодательных актов Российской Федерации», — пояснил суть поправок в ТСОО Тюменской области Сергей Завьялов.

Эксперт добавил свои замечания к проекту изменений в ТСОО Тюменской области.

«У нас есть нацпроект «Экология» и «Стратегия 2030», в которых говорится, что к 2024 году в России должно быть перерабатываться до 85% отходов. Согласно ТСОО Тюменской области регион ставит перед собой амбициозную задачу: утилизировать и обезвредить 89% мусора, до полигона доезжает лишь 11%. Сказочно. Однако инструменты достижения таких целевых показателей не прописаны. Великолепный мусороперерабатывающий завод, который открыли недавно в Тюмени, пока ещё не показал себя в работе. Но и там, когда мы были на экскурсии, обещают перерабатывать во вторсырьё 41% отходов. Откуда возьмутся остальные 48%? Причём президент России Владимир Путин ставит задачу отказа от «керосинок», или мусоросжигательных заводов. Есть масса технологий, научных разработок, и возможно достижение высоких показателей. Однако в ТСОО Тюменской области не прописаны до конца методы их достижения», — подчеркнул уральский эколог Сергей Завьялов.

Между тем он заметил, что департамент недропользования и экологии Тюменской области впечатляет: старается быть на шаг впереди в реализации мусорной реформы. Ещё не подписан в правительстве проект постановления правительства Российской Федерации «О порядке разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем». Однако в Тюменской области уже в полную силу корректируют ТСОО. Другой вопрос, почему постановление до сих пор не подписывается, тогда как с 1 января 2019 года вступает в силу целый ряд положений мусорной реформы?

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени открыт гигантский мусороперерабатывающий завод