Казань, , 08:33 — REGNUM Пенсионная реформа нужна, государство — не безразмерный кошелек. Человек, у которого есть здоровье, вполне способен работать до 68−70 лет. Многие люди по достижении пенсионного возраста хотят работать, а их ограничивают, поэтому повышать пенсионный возраст надо, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Комитета по социальной политике Государственного совета Республики Татарстан Татьяна Воропаева.

«Старость приходит быстро тогда, когда человек на себя наплевал. А если находиться в тонусе, следить за собой, то старость можно отодвинуть подальше. Есть категория граждан, недовольных повышением пенсионного возраста, нужно не ворчать, а более глубже понимать проблемы государства, оно и так дает гражданам много благ и льгот. Гражданам тоже надо помочь своей стране», — считает эксперт.

Вводить уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста неправильно. Если работник хорошо работает, то никто его не уволит, а если он отлынивает от работы, постоянно берет больничные, то никакому работодателю такой работник не нужен. Уголовная ответственность — чрезмерная мера, этим ситуацию не спасёшь, всегда найдутся лазейки, как уволить человека. Умные головы никто не уволит от того, что у них зрелый возраст.

«В целом в пенсионной реформе ничего страшного нет. Людям дают возможность дольше работать. Но при этом надо думать о людях, дать больше социальных льгот (например, путевки в санатории), может, возродить профсоюзы. Со стороны государства должно быть больше внимания и тепла к людям старшего поколения», — высказала свое мнение Воропаева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»