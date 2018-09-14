Американист предсказал скорый жесткий удар по экономике России

Москва, , 07:47 — REGNUM Соединенные Штаты ведут против России новую холодную войну, заявил 13 сентября американист, академик РАН Сергей Рогов. Выступая в программе «Большая игра» на Первом канале, он назвал несколько отличительных черт этой войны:

«Первое — это разгул пропаганды. Разнузданной, глупой. Второе — экономическая война. Третье — прекращение нормальных дипломатических, политических контактов. Четвертое — развал системы контроля над вооружениями».

Академик отметил попытку Соединенных Штатов при помощи санкций нанести ущерб российской и не только экономике.

«Когда Советский Союз прекратил существование, американцы утверждали, что они помогут интеграции России в мировую экономику. Сегодня США стараются сделать максимум, чтобы изолировать Россию», — констатировал Сергей Рогов.

По его мнению, принимаемые конгрессом США законодательные акты в отношении России будут действовать много лет.

«Я только начинал работу американистом, когда принималась поправка Джексона-Веника. 35 лет прошло, прежде чем ее отменили, но приняли новую. Я боюсь, что тоже самое произойдет с новой серией санкций, причем наиболее жесткие санкции последуют сразу после промежуточных выборов в США в середине ноября», — считает Рогов.

Напомним, 12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Поводом послужило якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.