Глава ВТБ обнародовал план по дедолларизации

Москва, , 07:38 — REGNUM Глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете «Известия» обнародовал основные положения плана по дедолларизации экономики Российской Федерации, который включает несколько пунктов.

По его словам, для постепенного отказа от доллара нужно ускоренными темпами перейти на расчеты по экспортно-импортным операциям с иностранными государствами в национальных валютах, а также перерегистрировать российские холдинги в РФ

Кроме того, добавил Костин, необходимо переправить на отечественную площадку размещение еврооблигаций и перейти от системы Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр) к русскому аналогу.

По его словам, для того, чтобы работать по общим правилам, предлагается лицензировать всех участников фондового рынка.

Читайте также: Эксперты Moody’s оценили перспективы доллара в глобальной торговле

А также: К ослаблению роли доллара может привести только конвертирование юаня