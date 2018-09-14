Реконструкцию очистных сооружений Альметьевска оценили в полмиллиарда

Альметьевск, Татария, , 07:27 — REGNUM В Альметьевске проведут масштабную реконструкцию очистных сооружений канализации, начальная цена лота — услуги, выставленной на аукцион, превышает 566 млн рублей. На оплату контракта задействуют средства республиканского и федерального бюджетов. Аукцион пройдёт 4 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает исполком Альметьевского района, начальная цена лота — 566 926 001,38 рубля. Орган, уполномоченный разместить сведения о тендере — государственное казённое учреждение «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ». Для тех подрядчиков, что не являются субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, установлено требование о привлечении субподрядчиков из их числа.

Работы будут проходить в северо-западной части города, они должны быть завершены до 31 декабря 2018 года и вестись в соответствии с графиком.

В списке работ не только реконструкция, но и демонтаж, новое строительство. В рамках первого этапа планируется строительство распределительной чаши вторичных отстойников, насосной станции всплывающих веществ вторичных отстойников, насосной станции активного ила, корпуса цеха механического обеззвоживания, илоуплотнителя диаметром 6 метров, а также насосных станций техводы и дренажных вод, системы нейтрализации неприятных запахов, создание автоматизированной системы управления электроснабжением. В рамках второго этапа также планируется новое строительство, например, цеха механической очистки сточных вод.

Напомним, бюджет Альметьевска на 2018 год при первой редакции имел следующие параметры: доходы и расходы — 1 111 998 400 рублей, бюджет принимался бездефицитным.