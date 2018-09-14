Итоги ВЭФ-2018: 220 соглашений и более 3 трлн рублей ожидаемых инвестиций

Владивосток, , 07:31 — REGNUM Участниками IV Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября стали более 6 тыс. человек, в том лидеры пяти государств. По предварительным данным, на состоявшемся во Владивостоке форуме подписано 220 соглашений. Общая сумма договорённостей, финансирование которых не является коммерческой тайной, составила 3 трлн 108 млрд рублей, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока.

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Самые многочисленные делегации прибыли во Владивосток из Китая (1096 человек), Японии (570 человек), Республики Корея (335 человек), а также Монголии, США и Великобритании.

Самыми важными стали соглашения по освоению месторождений Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе, созданию чистого комплекса по производству метанола и аммиака на Находкинском заводе минеральных удобрений (Приморье), поставке «Аэрофлоту» партии самолётов «СухойСуперджет-100», строительстве компанией «НОВАТЭК» в Камчатском крае терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа. Кроме того, заключены договорённости о планах возведения китайской корпорацией SINOMEC в Приморском крае нефтеперерабатывающего завода, а также о строительстве Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской автономии.

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Глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов, комментируя итоги форума, заявил, что ведомство уже готовится к проведению следующего аналогичного мероприятия в следующем году.

«Наша цель — сделать так, чтобы год от года форум становился интереснее, а его итоги давали ощутимый результат для развития Дальнего Востока», — заверил Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда президента РФ в ДФО в организацию Восточного экономического форума (ВЭФ) 2019 года будут внесены изменения, которые уже согласованы с главой государства Владимиром Путиным. На ВЭФ существует разрыв между решениями, которые принимают ведомства и бизнесмены — и уровнем обсуждения руководителей государств, принимающих участие в мероприятиях.

«Мы пришли к выводу, что форум «не сшит» по вертикали. Люди обсуждают, принимают решения, и что дальше?» — отметил Юрий Трутнев, пояснив, что попросил Владимира Путина изменить формат мероприятия. — Мы выберем несколько направлений особо важных для развития Дальнего Востока по логистике, инфраструктуре и модераторы будут ему сообщать о принятых решениях и предложениях».