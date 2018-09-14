В министерстве коммерции Китая объяснили США причину их торгового дефицита

Пекин, , 07:17 — REGNUM Односторонние меры со стороны США, а также дополнительные тарифы на импорт не решат проблему торгового дефицита во внешнеторговом балансе Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь министерства коммерции Китая, передает 13 сентября агентство Синьхуа.

По словам Гао Фэна, дефицит или профицит баланса, активное сальдо торгового баланса определяются рынком. По данным китайской таможни, активное сальдо торгового баланса Китая с США выросло на 7,7%, до 1,23 трлн юаней ($181 млрд) за восемь месяцев 2018 года, в то время как экспорт Китая в США вырос на 6,5%.

По словам Гао, торговый дефицит США связан с низким уровнем сбережений, статусом доллара как резервной валюты и контролем со стороны правительства страны экспорта в Китай.

При этом власти США должны понять, что односторонние меры и пошлины не способны решить проблему. США должны предпринять прагматичные меры и начать работать на продвижение здоровых и стабильных двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли Китая поприветствовало предложение США провести консультации о выходе из состояния торговой войны между двумя крупнейшими экономками мира.

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