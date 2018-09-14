Картельный сговор молочников выявлен на Алтае

Барнаул, , 06:26 — REGNUM Только спустя полгода, после того, как несколько предприятий, осуществляющих закупку молока в Поспелихинском районе Алтайского края, установили одинаковые цены, Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю удалось доказать факт картельного сговора. Подробности сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Несмотря на то, что предварительные данные, полученные в ходе проверки обращений владельцев ЛПХ, указывали на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны трёх индивидуальных предпринимателей и пяти фирм, работающих на рынке закупа молока в Поспелихинском районе, в процессе рассмотрения дела ряд хозсубъектов предоставили информацию, подтверждающую ведение самостоятельной ценовой политики, и в их отношении дело было прекращено.

Вместе с тем, синхронное установление и поддержание одинаковых закупочных цен в период с января по март 2018 года установлено у двух ответчиков, закупающих молоко в большинстве сел района — ООО «Молприм» и ООО «Центрснаб». В процессе разбирательства антимонопольщики доказали, что объективных причин на ведение одинаковой ценовой политики у компаний не было: компании используют разные схемы реализации молока и, соответственно, имеют различную структуру затрат.

В итоге, помимо предписания о ведении самостоятельной ценовой политики при формировании закупочных цен, в ФАС принято решение о передаче материалов для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел.