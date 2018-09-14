Стало известно, как Якутия потратит деньги от продажи акций «АЛРОСА-Нюрба»

Якутск, , 06:04 — REGNUM Инвестиционная компания Якутии АО «РИК Плюс» не назвала конкретные предприятия, которые получат деньги от продажи 10% ценных бумаг «АЛРОСА-Нюрба». Там сочли достаточным просто перечислить отрасли, между которым будут распределены 12 млрд рублей от этой сделки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: АЛРОСА планирует купить долю своей нюрбинской «дочки» до сентября-2018

Итак, 1,6 млрд рублей решено направить в агропромышленный комплекс, 1,1 млрд рублей — в инновационные проекты и столько же — в инфраструктурные, 3,9 млрд рублей — в промышленность и транспорт, 1,7 млрд рублей — в строительную отрасль, 2,1 млрд рублей — в финансовый сектор. На оставшиеся 500 млн рублей планируется создать АО «Республиканская лизинговая компания».

«Компания предназначена для реализации программы льготного лизинга оборудования, где ставки по лизинговым контрактам будут значительно ниже, чем в коммерческих организациях», — сообщили News.Ykt.ru в АО «РИК Плюс».

Читайте также: Куда Якутия дела деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба?

Издание предполагает, что деньги от продажи акций «АЛРОСА-Нюрба» фактически получат авиакомпания «Якутия», сельхоз предприятия «Сахабулт», «Нерюнгринская птицефабрика» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года доля акций «АЛРОСА-Нюрба», принадлежащих большой АЛРОСА, увеличена с 87,5% до 97,5%. 10-процентный пакет ценных бумаг своей «дочки» компания купила за 12 млрд рублей. Деньги от сделки поступили в уставный капитал акционерного общества «РИК-Плюс

Читайте также: Привлечение инвесторов или латание дыр? — споры об акциях АЛРОСА-Нюрба

Напомним, вынесение вопроса передачи о продаже 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» на рассмотрение депутатов региона в ноябре 2016 года повлекло за собой целую цепь событий. Противостоять этому намерению парламентарии и глава Нюрбинского района Борис Попов стали уже на заседании профильного комитета. В итоге на сессию Госсобрания вызвавший всплеск возмущения вопрос выносить не стали, оставив право принимать по нему решение главе региона Егору Борисову. А в декабре 2016 года глава муниципалитета был задержан за превышение полномочий. Жители района уверены, что истинной причиной ареста Попова стало именно нежелание продавать эти акции.