Президент Синьхуа встретился в Пекине с министром СМИ Аргентины

Пекин, , 05:25 — REGNUM Президент китайского информационного агентства Синьхуа Цай Минчжи провел встречу с министром Федеральной системы СМИ и публичного контента Аргентины Хернаном Ломбарди, где стороны обсудили наращивание сотрудничества в сфере СМИ и подготовку к работе на Китайско-латиноамериканском медиа саммите, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Активное взаимодействие между китайскими аргентинскими лидерами в последние годы указало направление всестороннего стратегического партнерства, отметил Цай. По его словам, СМИ должны играть роль моста, связующего народы Китая и Аргентины. Он также подчеркнул, что Синьхуа поможет углубить дружбу между странами.

Лобмарди, в свою очередь, пообещал, что Федеральная система СМИ и публичного контента Аргентины также увеличит обмены с китайской стороной, а также сделает все от себя возможное, чтобы Китайско-латиноамериканский медиа саммит прошел как можно более гладко.

Напомним, что между информационными агентствами Синьхуа и Australian Associated Press (AAP) 11 сентября было заключено соглашение о всестороннем сотрудничестве, которое закрепил те обмены между китайским и австралийским агентствами, которые начались еще в 90-е годы.

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