Участие лидера Монголии в ВЭФ расширило коридор сотрудничества с Китаем

Пекин, , 04:50 — REGNUM Встреча лидеров России, Японии, Китая, Южной Кореи и Монголии на недавно завершившемся IV ежегодном Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ) во Владивостоке предоставила возможности Китаю и Монголии наметить будущее сотрудничество, сообщает 13 сентября агентство Сентября.

Как отмечает издание, с момента исторического визита председателя КНР Си Цзиньпина в Монголию в 2014 году, эти азиатские страны существенно продвинулись в двусторонних отношениях, повысив их статус до «всестороннего стратегического партнерства», после чего начался их стремительный рост.

Китай в течение многих лет был крупнейших торговым партнером и импортером. Двусторонняя торговля в 2002 году составляла $324 млн, а к 2017 году возросла до $6,7 млрд или 63% от всей внешней торговли Монголии. К 2020 году страны запланировали довести этот показатель до $10 млрд.

При этом, для развития двусторонних отношений между странами крайне важно и трехстороннее сотрудничество стран с Россией. На этом поприще были сделаны серьезные шаги во время саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в китайском порту Циндао. Главы трех стран договорились развивать Китайско-Монгольско-Российский экономический коридор.

Кроме того, как отмечает Синьхуа, монгольское руководство изъявляло желание согласовать планы по развитию Монголии с китайской политикой развития. Одним из вариантов является присоединение монгольского проекта «Дорога степей» к китайской инициативе «Одним пояс — один путь».

Как отметил профессор Монгольской дипломатической академии профессор Дашдордж Баяркхуу, «зажатая на суше Монголия может получить многое от «Пояса и пути» и трехстороннего экономического коридора, который привнесёт выгоду монгольской экономике и гражданам».

Напомним, что, выступая на пленарной сессии IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил о готовности Монголии стать сухопутным транзитным мостом между Россией и Китаем, а также обеспечить максимально выгодные и надежные юридические условия для этого.