Корейский авиарейс стал самым популярным в мире

Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Авиарейс в Южной Корее между городами Сеул и Седжу стал самым популярным авиамаршрутом за прошедший год по версии онлайн-сервиса Routes, который составил рейтинг самых популярных авианаправлений.

По данным сервиса, по маршруту Сеул — Чеджу за прошедший год летали более 13 млн человек, что ежедневно составляет около 180 авиарейсов.

Второе место в рейтинге занял внутренний авиарейс Австралии Мельбурн — Сидней, «набравший» 9 млн пассажиров за год. На третьем месте оказалась Япония с рейсом Саппоро — Токио. Там пассажиропоток составил около 8,7 млн человек.

При этом во всем рейтинге из ста позиций всего 18 мест заняли международные рейсы, остальные рейсы оказались внутренними.