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Вице-премьер Госсовета КНР приняла в Пекине главу UNWTO

Экономика

Встреча стала первой после того, как Пололикашвили вступил в свою должность

Пекин, 14 сентября 2018, 04:24 — REGNUM  Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань провела 13 сентября встречу с генеральным секретарем Всемирной туристской организацией при ООН (UNWTO) Зурабом Пололикашвили, сообщает агентство Синьхуа.

Встреча стала первой после того, как Пололикашвили вступил в свою должность. Сунь поприветствовала главу UNWTO, отметив, что китайская сторона будет наращивать сотрудничество с его организацией во имя продвижения взаимодействия в сфере туризма в странах проекта «Один пояс — один путь».

Полиликашвили высоко оценил достижения Китая в сфере развития туризма и отметил, что UNWTO будет укреплять коммуникации и сотрудничество с Китаем, продвигая совместно глобальную индустрию туризма на новый уровень.

Напомним, что в Китае активно развивается зарубежный туризм. Так, всего за один год количество китайских туристов в Абу-Даби выросло на 60% по сравнению с 2016 годом.

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Туризм
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